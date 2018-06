Hanna Martinson: Tinder tundus mulle nii vale asi, et välimuse järgi otsustada, kas sa hakkad inimesega suhtlema või mitte

Hanna Martinsoni vastus küsimusele, kus ta oma praegust elukaaslast kohtas:

«Minu jaoks on see väga äge. Ma küll ei tea, mis seal tänapäeval toimub, aga nagu ma olen kuulnud, siis mitte väga palju. Kunagi, kui minu kursaõde seda kohta mulle tutvustas, siis see tundus mulle väga jube. Sa vaatad pilti ja otsustad, kas ei või jaa. See tundus mulle nii vale asi, et välimuse järgi otsustada, kas sa hakkad inimesega suhtlema või mitte. Samas, olles õppinud reklaami, tean ma, et sa pead tegema end igas asjas nii-öelda söödavaks, et silma jääda. Sa pead väga kavalalt seal kanalis käituma. Seda saab võtta palju lahedamalt, kui see tundub.

Ma ei häbene kunagi öelda, et ma seal kanalis kellegagi kohtusin. Tänapäeval teevad inimesed nii palju asju ja käivad igasugustes kohtades, et ma arvan, et ma ei oleks temaga üldse kohtunud, kui me ei oleks seal kohtunud. Ja mul on selle üle väga kurb meel. Aga siis ma ei oleks ka ju teadnud, et ma sellest asjast ilma jäin.