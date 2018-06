Julia Samoilova tülist oma abikaasaga: ta vaatas vaid mu sõbranna rindu!

Esimene mees Julia elus oli Andrei. Andrei oli temast noorem ja nad kohtusid internetis. Kuigi Andrei ei olnud staari sõnul piisavalt romantiline, ning vihkas tema isa, veetsid nad palju aega koos. Kuid kire möödudes tunnistas Andrei, et armastab ikka kedagi teist.

Julia Samoilova hakkas seejärel suhtlema aktiivslet hoopis mehe sõbra Kirilliga ja viis mehe oma naisestki lahku. Kuid ka see suhe ei kestnud igavesti. Oma praeguse abikaasaga kohtus Julia taas interneti teel. Kuid ka nende suhtes on pilvisemaid päevi ette tulnud. Näiteks vaatas Andrei pidevalt Julia sõbranna Dasha rindu. Lõpuks staar ei kannatanud seda enam välja ja küsis, miks mees niimoodi teeb.

Andrei naeris ja tunnistas naisele, et vaatab küll ta sõbranna rindu, aga ilma mingi tagamõtteta. «Neist lihtsalt ei saa mööda vaadata, kuna nad on nii suured» seletas mees. Ja ütles naisele, et ei flirdi Dashaga. Peagi peale seda episoodi Julia ja Andrei ka abiellusid.