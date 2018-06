Roald Johannson unistas Hollywoodi pääsemisest

«Ma ei saaks öelda, et mul too hetk, isegi siis, kui ma Sõnumilehte läksin ja lühikesi spordiuudiseid kirjutama hakkasin, et mul oleks olnud väga suured stiimulid ajakirjanduses. Ma ei saa öelda, et oleksin kunagi unistanud ajakirjanikuametist. Pigem ma unistasin varateismelisena näitlejaametist ja minu siht oli seatud ikka kõige kõrgemale. Ma ei unistanud ei «Keaskea rõõmudest» ega «Nukitsamehest», vaid pigem ikkagi Hollywoodist,» vahendas MENU.