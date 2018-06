Tule taevas appi! Noormehed väidavad, justkui saaks Brigitte Susanne Hunti raha eest osta

Youtube'i keskkonnas teevad naljasaadet innukad noored, kes oma saates «Tuuled muusikas» on sel korral sihikule võtnud «seksisümbol» Brigitte Susanne Hundi, nagu nad teda ise nimetavad. Naljamehed on lavastanud telefonikõne, milles tundub, justkui oleks naine nõus end 1500 euro eest müüma. Ilmselgelt on tegu huumoriga, mis sorti - see jääb iga ühe enda otsustada.