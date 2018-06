Tänast pikka finaalshowd Saku Suurhallis nautis laulja oma sõnul täiega. Edaspidi lubab Sissi ka koos võitjaks pärjatud Uudo Sepaga laulda. Neist on saate jooksul saanud head sõbrad.

Sissi ei ole kurb, et ei võitnud. Ta teab, et väga paljud eestlased hääletasid tema eest täna. Tütarlapse suurim fänn on aga tema vanaema, kes satub alati Superstaarisaate ajal kuidagi väga hoogu ja hääletab umbes 30 korda järjest.