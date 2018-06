Elu24 provotseerivale küsimusele, kas kuulsus noormest ära ei riku, vastas Uudo omakorda küsimusega: «Kuidas see saaksi mind rikkuda?» Ja me olime relvitud sellise siira vastuse ees. «Elu on mulle õpetanud, et tuleb olla tänulik kõige eest, mida sulle antakse,» reedab noormees ka ühe oma põhimõtte.