Vaata, millised emotsioonid valdasid Uudot ja Sissit võitja teatamise hetkel!

Uudo avas suurejoonelise finaali Kings of Leoni tulikuuma looga «Sex on Fire» ning lõpetas südamliku looga «Free falling». Laval oli ka Uudo noorem vend, kes lugu tšellol saatis.

Ei saa unustada, et ka teine finalist - Sissi on ka ilma tiitlita tõeline superstaar ning teeb muusikailmas kindlasti suuri tegusid. Tema tänased esitused lugudega «Centuries» ning «This is me» lummasid paljusid ning on vägagi võimalik, et Sissi lauldud sõnad «Remember me, for centuries» («mäletage mind, sajandeid») võib tõepoolest täide minna.