Nele-Liis Vaiksoo sõbrunes meelelahutusauhindadel tuntud Eesti lauljaga

«Sel nädalal sain lähemalt tuttavaks Getter Jaaniga ja tuleb tõdeda, et ta tõepoolest ongi nii armas, siiras ja töökas, nagu ma tema kohta kuulnud olin! Lisaks avastasin, et tal on ka äge huumorimeel! Mõni inimene kohe ongi eriline!» kirjutas Nele-Liis Vaiksoo Instagramis avaldatud pildi juurde.