Menukirjanik: mehed viskuvad geisuhetesse, kuna kardavad naisi

«Mehed nutavad liiga palju,» rääkis Cooper. «Kogu aeg, nutavad. Ja neil on habe,» kirjutas The Guardian .

Cooper rääkis ka loo sellest, kuidas tema geisõber mattis hiljuti oma partneri, ning kui ta läks Internetti uute inimestega kohtuma, avastast ta enda üllatuseks, et paljud abielumehed tahavad geisuhteid. «Kas mehed kardavad naisi nii väga, et mehed peavad turvalisemaks oma soost partner leida?» küsis ta.

Jilly Cooper kommenteeris ka feministi Germaine Greeri tegemisi, kes oli päev varem kirjandusfestivalil üles astunud. Greer ütles, et paljud vägistamissüüdistused pole muud kui halb seks. Cooper sõnas, et Greer on küll väga naljakas, aga lisas, et ta on valmis ütlema väga skandaalseid asju selleks, et inimesed sellest räägiksid.