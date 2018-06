Kui Sissi kaotab mõne fännipoisi hääle sellega, et on avalikult suhtes oma peikaga, siis Uudo on täiesti vallaline kutt. Uudo kirjeldas Tv3le oma ideaalset kohtingut järgmiselt: «Inimesed saavad kokku, jalutavad ja söövad.» Uudo usub, et söömine avad inimesi on nn ice breaking. Peale söömist jalutaks ja jutustaks Uudo veel, et tütarlast tundma õppida. «Oluline on, et tüdruk ei hakkaks meest kohe maha tegema,» pakub Uudo vastuseks reporteri küsimusele, mida tüdruk peaks deidil kindlasti vältima.