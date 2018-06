Hiljuti plaadifirmaga Universal Music liitunud Elina on uue singliga väga rahul: «Mõte koos lugu teha mõlkus meie mõlema mõtteis ilmselt juba pikka aega, aga varem ei olnud selleks siis järelikult õige aeg. Oleme varem ka kontserte koos andnud ja mis saaks olla veel parem, kui oma väga hea sõbraga koos lava, lugu ja nüüd isegi plaadifirmat jagada,» arvab Elina.

«Kuulasime palju erinevaid demosid ja meie arvamus ühtis alati. Lõpuks jõudsime selle looni ja rohkem küsimusi justkui polnudki. Meie mõtte pani sõnadesse Taavi Paomets, keda tunneme mõlemad ka juba pikka aega. Ka temal on aimu millised inimesed meie oleme. Stuudiosessioon möödus väga mõnusalt ja muretult, saime Jüriga üksteist aidata ja suunata, mitte kartes, et sellega kuidagi teineteist solvaks,» muljetab lauljanna harmoonias kulgenud koostööst.

Jüri Pootsmann sõnutsi räägib lugu sellest lapselikust ja piiramatust vabadusest ning muretusest, mis suureks saades kipub kaduma: «Me oleme Elinaga päris sarnased muretsejad ja ülemõtlejad mõnikord. Tähtis on vahepeal oma pead puhastada ja võtta hetk selleks, et lihtsalt olla üksi või koos oma kallite inimestega. Koos Elinaga sellise sõnumiga laulu laulda tundub lihtsalt õige, kuna me oleme olnud pikalt juba väga head sõbrad.»