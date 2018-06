Nii zürii kui publiku poolt parimaks meessaatejuhiks valitud Roald Johannson: see teeb mind alandlikuks ja annab palju motivatsiooni

Nii EFTA kui Meelelahutusauhinda peab Roald ühtiivsi oluliseks, lihtsalt erineval moel. Ühest küljest on professionaalse žürii poolehoiu pälvimine tohutult suur tunnustus, samas tehakse saateid ju televaatajatele. Kui neile meeldib, siis on see vaat, et olulisemgi kui see, mida tähtsad ninad arvavad. «Eks see ole veidi nagu oma lemmiklapse valimine,» sõnab ta, et mõlemad tunnustused teevad talle suurt rõõmu.