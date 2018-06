Parim meessaatejuht Roald Johannson: ma natukene tunnen ennast musta lambana

«See on ületanud kõik minu kõige suuremad unistused. Ma olen saanud sel aastal nii žürii käest, kui eesti rahva käest parima meesaatejuhi auhinna ja see läheb korda. See teeb mind alandlikuks ja kindlasti annab väga palju motivatsiooni juurde,» tõdes Roald.

Kumb auhind oli Roaldi jaoks olulisem - kas EFTA, kus hääletas hoolikalt kokku pandud žürii või Kroonika meelelahutusauhind, kus hääletasid inimesed? «Noh, see on niimoodi, et kumb laps sulle rohkem meeldib,» sõnas Roald. Lisades: «Raske öelda. Loomulikult, ühest küljest professionaalne žürii on tunnustanud sinu tööd, mis on väga-väga oluline. Teisest küljest sa oled Eesti rahva lemmik, mis on ju ka oluline - võibolla vaat et natukene isegi olulisem. Nii et mõlemad auhinnad on minu jaoks erakordselt olulised ja ma olen nende mõlema üle väga õnnelik.»