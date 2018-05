Eile kihas sotsiaalmeedia kaarditest, kus Dubai kroonprints sõidab jalgrattaga Pirital. Elu24 intervjuust selgus, et uutes kohtades meeldibki printsile minna rattaga sõitma ja ära kaduda. Vaid telefoni võtab ta oma sõnul kaasa. Siin ehmatasid prints Hamdan sääsed, aga see oli ka tema jaoks lõbus.

Elu24 uuris, kuidas prits ikka veel vallaline on. Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum seletas, et sellist asja ei saa ette planeerida, selleks on vaja õnne, et leida see õige. Prints ei reetnud milline naine teda väärt oleks ja ütles, et räägib parem hobustest.