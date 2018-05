Hollandis suri politseikoer kirvemehe rünnaku järel saadud vigastustesse

De politiehond van de DSI welke vanmiddag werd ingezet in Schiedam tijdens een inzet en vervolgens werd gestoken, is vanavond overleden. pic.twitter.com/JwQEIpVaVf

Kohaliku meedia Nederlandse Omroep Stichting sõnul läbi mees kiireloomulise operatsiooni ning on nüüd stabiilses olukorras haiglas.

Politsei pressiesindaja sõnas, et ründaja tausta praegu alles uuritakse.

Ta ütles: «Me uurime nüüd enda andmebaasist, mida me selle mehe kohta teame.»

Schiedami linna, kus intsident aset leidis, volikogu avaldas, et mees on tuntud mitmele abiagentuurile.

Linnapea Cor Lamers lisas: «Sellele vaatamata on see eskalatsioon, mida me ei näinud ette.»