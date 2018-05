Raadio 2 legendaarne indie-saade «Nestor ja Morna» lõpetab, Siim Nestor alustab uue räpisaatega

Saates «Nestor ja Morna» ei mängitud tegelikult enam ammu stiilipuhast indiet. «Kõik, mis meie saates kõlab, on automaatselt indie. Aga see, mis ei kõla, võib ka olla,» kõlas saate sisu piirangutest vabastav lipukiri. Siim Nestor on juba mitu aastat tagasi avaldanud, et tema salahuvi olnud olnud hoopis underground hiphop-muusika.

Käesoleva aasta alguses tulid Siim ja Erik eetrisse erisaatega Eesti noorest ja põrandaalusest hiphopist - Soundcloudi räpist, träpist, mõminaräpist, vahendab MENU.

«See oli vist ka esimene kord, kui keegi on «Nestor ja Morna» saate peale väga närvi läinud. Need, kes on pahased, peavad suurt osa Soundcloudi räppi ebaprofessionaalseks, see on minu arust peamine etteheide, aga mind polegi kunagi professionaalsus esmajoones huvitanud,» tõdes Siim Nestor, kes on hoopis elevil oma uuest saatest.

Järgmine nädal algab Raadio 2s Siimu uus räpisaade «Lil Saade». «Siinse undergroundi tase võiks tõusta, mitmekesisust juurde tulla, produktsiooni rohkem värve, hinge, riskimist,» ütles Siim Nestor MENULE. «Ei paku väga elevust see tänapäevane perus-indie,» mainis ta ja lisas, et weird shit, mida nad on üksjagu mänginud, leiab ka uues saates oma koha.

Fännid on ahastuses ega suuda kuidagi uskuda, et 13 aastat eetris olnud muhe saade lõplikult läbi saab. Siim kutsub aga fänne sotsiaalmeedias viimase indie-saate sisusse soovilugude näol panustama ja kirjutab: «Elu läheb edasi.»

Eks ta lähebki. Trenditeadlikumad raadiokuulajad on kogunenud uue Telliskivi kvartali merekonteinerist veebi paisatud IDA raadio jüngriteks, kus mängitakse muuseas ka indie klassikat. Noored kutid Sander Varusk ja Luke Teetsov-Faulkner on vanameestelt lihtsalt teatepulga üle võtnud ja mängivad hipsterraadios julgelt perus-indiet saates nimega «IDA Indie».

Sander ise usub, et indie-saate lõppemine ametlikus raadiojaamas on ajutine. «Ma arvan et sellist saadet oleks väga vaja, eriti Raadio 2s. Aga vähemalt on esialgu suveks plaanitud koos minu, Siimu, Rauli (*Raul Saaremets) ja Mornaga ka üks ajutine ja pikem indie-saade, mis ühtlasi noogutab ka legendaarse peosarja Indie Disco suunas,» märkis Sander. «Paljud populaarsed artistid, keda tänapäeva noored kuulavad, on just indie-artistid,» lisab ta. Ühesõnaga tundub, et Eesti indie-scene ei ole veel välja surnud.