Mart Sander: ärme arva, et linnamehel on tohutult põnev sitta visata

Sander rääkis, et ta oli läinud koos sõbraga Hiiumaale, kus pidi maatöid tegema. «Seal tehti mingit roppust, tõsteti heinu või visati sõnnikut ja ma väga pika hambaga üritasin ka teha nägu, et teen ka maatööd. Ja siis see isa ütles, et on ju linnamehel on siin nii põnev,» meenutas Sander MENU vahendusel .

Sander meenutas, et hoidis toona suu kinni ja ei öelnud vastu, et mine proovi Estonia laval Boriss Godunovi laulda ja vaata, kui põnev see on. «Ärme arva, et linnamehel on tohutult põnev sitta visata, no ei olnud,» rääkis Mart Sander.