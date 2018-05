Tallinna kontserdi ära jätnud megastaar Leotnjev süüdistab korraldajaid saamatuses

Ka megastaar Leontjev kommenteerib olukorda sotsiaalmeedia vahendusel ning süüdistab korraldajaid. «Kui kurb see ka poleks, aga paraku ei näe me eelseisvatel päevadel Balti riikides. Selle põhjus on kahjuks üsna banaalne - korraldajad on ebaprofessionaalsed. Asja korraldav isik ei suutnud täita oma kohustusi ega suutnud ette valmistada vajalikku varustust ei heli ega muu tarbeks. Meie aga ei saa teha kontserti nii, et nõuetekohane kvaliteet pole tagatud. Siirad vabandused selle eest,» kirjutab estraadi legend sotsiaalmeedias.