Lisaks osalejatele on ärevus sees ka saate kohtunikel, sest täna astuvad just nemad koos finalistidega lavalaudadele duetti laulma. Lisaks duettidele tulevad finalistidel esitusele ka televaatajate poolt soovitatud lood.

Merilinile on vaatajad soovitanud esitamiseks Christina Aguilera 2006. aasta menuhitti «Hurt». Kohtunikest on Merilin Mälk aga paari võtnud Koit Toomega, kelle laul «Mälestused» ka täna nende poolt esitusele tuleb.

Uudo Sepp on paari võtnud Eda-Inesega ning üheskoos lauldakse Inese lugu «Kustutame vead». Televaatajad on Uudole valinud aga Ed Sheerani raadiohiti «Castle on the Hill».