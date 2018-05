«Tantsud tähtedega» kohtunik rüvetas Meghan Markle üle nalja tehes printsess Diana mälestust

Jason Gardineri jagas postitust, kus kuninganna Elizabeth II vaatab tõsisel pilgul Meghan Markle poole, ning postituse juures on tekst: «Kui sa plaanid autoavariid, aga siis meenub, et sa oled seda juba varem kasutanud».

Sellega vihjatakse printsess Dianale, kes 1997. aastal autoõnnetuses suri. Pikalt spekuleeriti, et printside Williami ja Harry ema tappis just kuninglik perekond, kuna neil oli Dianaga suur probleem.

Mõned loodavad, et Jason Gardiner kaotab kellegi lähedase, et ka nemad saaksid selle üle nalja heita. Mõned solvavad mehe südametust selliste asjade üle nalja teha, kuid nii mõnelgi on ükskõik ja ütlevad, et see ongi Gardineri tüüpi huumor.