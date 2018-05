OTSE: Vaata, millised värvikad inimesed saavad legendaarse Nickelbacki kontserdile

Kanada rokkbänd on tegutsenud juba aastast 1996. aastast ning on üks maailma edukaimaid rokkbände. Kuigi nende loomingu kohta levib näiteks internetis väga vastakaid arvamusi. On ühed, kes peavad Nickelbacki muusikat rokkmuusika tipuks ja teised, kes selle seisukohaga absoluutselt ei nõustu, öeldes, et tegemist on naeruväärselt halva muusikaga. 2017. aastal nimetas The Telegraph Nickelbacki «kõige vihatumaks bändiks».

Kriitikud võivad öelda, mida soovivad, kuid bändi edu ja müüginumbrid räägivad oma lugu. Üle maailma on müüdud rohkem kui 50 miljonit albumit, üllitatud 23 singlit ning 12 maailmaturneed. Lisaks kuulub nende repertuaari mitmeid legendaareid hitte nagu näiteks «How You Remind Me», «Photograph», «If Everyone Cared» ja «Rockstar»

Kontserdi korraldajate sõnul on kõiki kunagisi megahitte ka täna õhtul esitamisele oodata, sealhulgas ka uusi lugusid, mis kindlasti ka legendaarseks saavad. Mais alustatud tuur «Feed The Machine» toob Eestisse Baltikumi ainsa Nickelbacki kontsertshow ja reklaamib samanimelist, järekorras üheksandat välja antud plaaati.