Martti Hallik ja Ariadne mõlgutavad beebimõtteid?

MyHits raadiosaates tuli Martti aina uuesti ja uuesti lastesaamise teema juurde tagasi, öeldes, et tunneb ühiskonnalt ja lähikondlastelt teatavat survet. Pereloomisele on mõtlema hakanud mitmed samaealised tuttavad ning ka näiteks hea sõbra Lauri Pedaja tüdruksõber Gethel ütles teema kohta Martti videopäevikus: "Ma tahan saada beebi, ma ei taha autojuhilube". Liina Ariadne ütleb seepeale naljatades: «Minul on autojuhiload juba olemas, see on nagu väike vihje..»

Ometi tõdeb mees raadiosaates, et kuigi Lauri, Martti ja Gethel vanuselt pigem samasse gruppi võiks kuuluda on Martti kallim Liina Ariadne pereloomise jaoks veel võib-olla pisut liiga noor. Kuigi kaunis lauljanna on oma ea kohta äärmiselt palju saavutanud, lõpetas ta keskkooli alles eelmisel aastal ning saab käesoleva aasta augustis 20-aastaseks. Martti tähistas jaanuaris oma 27. sünnipäeva.