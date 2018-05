Kes kellega? «Eesti otsib superstaari» osalejad laulavad sel pühapäeval duetti kohtunikega

«Eesti otsib superstaari» saates on võistlustulle jäänud kolm finalisti – Uudo Sepp, Merilin Mälk ja Sissi Nylia Benita. Noortel on seekord pinged lakke keritud, sest laulda tuleb koos kohtunikega. Seekord lauldakse kaks laulu, millest üks on televaatajate poolt soovitatud ning teine duett kohtunikuga. Kes langeb välja ning kes on need kaks finalisti, kes asuvad võistlema superstaari tiitli nimel Saku Suurhallis?