Milline naine! Kurvikas briti saatejuht näitas säärejooksu

Tõsielustaar ja saatejuht nautis sõprade seltskonnas õhtusööki hilisõhtuni. Itaalia restoran Il Bordello, kus saatejuht oma sõpradega einestas, on Londonis legendaarne ja on üsna tavaline, et ootejärjekorrad ulatuvad alatihti restoranist välja.