Uus-Meremaa ülikool hävitas esikaanel menstrueerimist kujutanud üliõpilasajakirja numbri

Ülikooli töötajad viisid konfiskeerimise üliõpilasajakirja Critic toimetuses ja teistes ruumides läbi öisel ajal ning teatasid hiljem, et neil tuli seda teha, kuna paljud pidasid seda esikaant halvamaitseliseks, teatab The Guardian.

Hävitamisele läks üle 500 Critic numbrit.

Väljaande peatoimetaja Joel MacManuse ja teiste toimetustöötajate teatel ei tea nad, mida ülikooli juhtkond ebameeldivaks tembeldatud ja konfiskeeritud ajakirjadega tegi. McManus üritas turvakaameralindistusi läbi vaadates teha kindlaks, kes olid konfiskeerimise taga.

MacManuse teatel jõudis ta nende isikute jälile tänu ülikooli poolt avaldatud teatele selle ajakirja ebasobivaks kuulutamise kohta.

Uus-Meremaa juhtivate ajakirjanike arvates oli tegemist räige tsenseerimisega.

Uus-Meremaa Otago ülikool konfiskeeris ja hävitas üliõpilasajakirja FOTO: Twitter.com

«See samm läks vastuollu kõigega, mille eest Otago ülikool seni seisnud on, eelkõige sõnavabadusega. Meie ajakiri kajastab ühiskonnas toimuvaid protsesse, kuid lõhub ka inimkeha bioloogiliste protsessidega seotud tabusid,» teatas MacManus.

Otago ülikool selgitas oma pressiteates, et dekaan Dave Scott andis käsu see ajakiri konfiskeerida pärast seda, kui sai kõne Denedini raamatukogust ja haiglast, et üliõpilasajakirja kaanel ebasobiv pilt, mis ärritab paljusid inimesi.

Uus-Meremaa Otago ülikoolilinnak FOTO: wikipedia.org

Ülikool avaldas pärast skandaali lahvatamist veel ühe teate, milles vabandas ajakirja konfiskeerimise ja hävitamise pärast. Ei ole teada, miks juhtkond järsku meelt muutis.

Peatoimetaja MacManuse teatel otsustasid nad oma ajakirja mainumbri pühendada menstruatsioonile pärast Otago naisteklubi pöördumist, et vaja on lõhkuda menstruatsiooni kohta käivaid müüte ja tõstatada küsimus, miks on hügieenitarbed võrdlemisi kallid.

Lisaks paberväljaandele oli see number ka internetis, kus seda loeti üle 18 000 korra. Artiklis on näpunäited, kus saada ülikoolilinnakus tasuta tampoone ja hügieenisidemeid ning naised rääkisid oma naljakaid ja vähem naljakaid menstruatsioonijuhtumeid.

17 üliõpilasajakirja Critic endist toimetajat allkirjatasid protestikirja, milles avaldasid muret suukorvistamise pärast.

Ajakirja esikaane kujunduse teinud kunstnik Saskia Rushton-Green sõnas, et ta kujutas sooneutraalset isikut menstrueerimas ja keegi ei oleks pidanud end sellest solvatuna tundma või seda amoraalseks pidama.

Üliõpilasajakirja Critic hägustatud esikaas FOTO: Twitter.com

«Olen veritsenud kolmandiku oma elust ja see ei ole just glamuurne, kuid loodus on seadnud nii ja seda ei tule häbeneda. Isegi veel 21. sajandil on menstruatsiooniga seotud tabusid,» lisas kunstnik.

Enamik Uus-Meremaa väljaandeid teatas juhtunust, kuid ei avaldanud pilti väljaande Critic esikaanest. Osa väljaandeid muutis esikaanepildi häguseks.