Miks Tanja koguaeg ainult paremale vaatab?

Kerisime Tanja Instagrami kontol 2015. aasta valentinipäevani ja märkasime, et selle aja jooksul on ta Instagrami postitanud 62 paremale vaatavat pilti. Vaatajateni jõuab vaatesuund muidugi peegelpildis, aga mõtlema paneb siiski, mida head Tanja küll seal paremal küljel näeb? Etiketi kohaselt peaks naine sammuma mehe vasakus käevangus, seega ei saa kahtlustada, et harjumusest abikaasa poole vaadata sätib naine ka ilma temata pilgu ikka samas suunas.

Võib-olla on palju avalikkuse ees esinenud naine leidnud, et just parem külg on ta parim. Poseerimisoskus on väga oluline, eriti avaliku elu tegelaste jaoks. Aga võib-olla lihtsalt juhtus nii.

Meie arvates on Tanja suurepärane ja ilus igast küljest - nii vasakult kui paremalt, esi- kui tagaküljelt!