Legendaarne Iron Maiden saabus Tallinna

Oma kodulehel nimetab Iron Maiden end «institutsiooniks, kes 40 aasta vältel on saavutanud kartmatu loomingulise iseseisvuse, metsiku pühendumise fännidele ja rõõmsameelse ükskõiksuse kriitikute üle. Nende toetajaskond laieneb üle iga kultuuri, generatsiooni ja ajatsooni.»

Muusikagigantidel on tõesti ette näidata uskumatud numbrid: üle 90 miljoni albumimüügi, rohkem kui 2000 live-kontserdi 63. eri riigis, 16 stuudioalbumit. Sealhulgas pärjati bänd 2010. aastal esimese U.S.A Grammyauhinnaga, Parima Metal Esitluse kategoorias. Kindlasti on tegemist ühe mõjukaima ja populaarseima bändiga maailmas.

Iron Maideni ninamees Bruce Dickinson on öelnud, et tahab fänne esitamisele tulevate lauludega üllatada. Tuuri kontseptsioon on inspireeritud bändi omanimelise mobiilimägu ja koomiksiraamatu järgi ning lavakujunduses on võimalik näha mitmeid erinevaid «maailmu» omavahel põimumas. Esitamisele tuleb suur variatsioon 80date materjalist koos korraliku käputäie üllatajatega hilisematelt albumitelt.

«Kui teha sellist show'd nagu me plaanime teha, tahan, et see oleks täiesti haige, aga äge,» ütles Dickinson ajakirjale Kerrang! «Tahan, et inimesed oleksid vaimustunud ja ütleksid: Vau! Täitsa lõpp! Sa pead seda esinemist vaatama minema! Tahan, et rahvas oleks üllatunud!»

Solist kinnitab, et on tuuri ja show planeerimisele pühendanud väga palju aega ja ressursse ning ootavad esinemisi isegi pikkisilmi. Lisaks ütleb ta, et praegu mängitakse bändina palju paremini kui 80datel. «Artistina õpid sa pidevalt oma kunsti kohta midagi juurde. Sama on ka viisid kuidas oma häält saad kasutada.»

Bassist Steve Harrys võttis hiljuti tagasi oma seisukoha justkui hakkaks bänd pensionile minema, kinnitades, et bändi algusaegadel ei osanud ta isei mõelda, et pärast nii pikka ja edukat karjääri rohkem kui neli dekaadi hiljem ikka ülimenukad ollakse ning elu suurima tuuriga esinema minnakse. Bassist Steve Harris on Iron Maideni ainus originaalliige, kes tegutseb bändi algusaegadest tänaseni.

Bändi maskott «Eddie the Head» oli originaalselt lihtsalt suur mask lava kaunistuseks trummari taga. Maski suu kaudu aeti välja verekapslid, mis trummari vähehaaval üleni veriseks tegid. Kunstnik Derek Riggs valmistas esimese sketši Iron Maideni debüütalbumi jaoks, tuginedes unustamatule pildile Vietnami tangist, mille ninal verine ja kehatu pea.

Nüüd on Eddie lavamürglisse täielikult kaasatud tegelane, mitte enam pelgalt kaunistuselement:

Iron Maiden on keskaegne piinamisvahend. See koosnes kirstukujulisest karbist, mis igast küljest teravate ogade- või naeltega on täidetud. Seega sai piinatu sadu torkehaavu, mille tagajärjel verest tühjaks jooksis või haavadest tekkinud põletiku tagajärjel väga piinarikalt sureb. Kuigi bänd pole oma nimesaamislugu täielikult kinnitanud ei ole siin vist siiski liigselt ruumi, et spekuleerida.