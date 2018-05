Lusikas püksis strateegia aitab ennetada sundabielu või genitaalide ümberlõikamist

«Turvaskänner hakkab kohe häält tegema kui on metalli. Need reisijad võetakse kontrollimiseks kõrvale ja siis saavad naised anda lennujaama töötajatele teada, et nad on ohus. See võib olla nende viimane õlekõrs,» selgitas Göteborgi sotsiaalameti töötaja, auvägivalla ohvreid abistava programmi juht Katarina Idegård.