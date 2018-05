Noormees muutus pornosõltlaseks juba 11-aastaselt

Jorma rääkis avameelselt, kuidas sõltuvus pornost teda kimbutab ja elu mõjutab. Jorma on tavaline Eesti mees, kes töötab ehitusel ja joob sõpradega õlut. Aga tal on saladus - ta on pornost sõltuvuses.

Jorma räägib, et kui ta oli 11-aastane, kui ta sattus esimest korda pornosaidile, ning see, mida ta nägi, hakkas talle meeldima.

Praeguseks on aga sellest tekkinud suur sõltuvus, millest ta jagu ei saa. Isegi siis kui tal on tüdruksõber.

«Mõtlen küll, et ma ei taha vaadata, aga ikka vaatan selle väikese video ära,» sõnas Jorma ühel hetkel. «Ja siis teen endale selle asja ära,» lisas noormees.

Jorma on sõltuvusest tõsiselt häiritud, sest see rikub tema jaoks pärissuhted ära. Pornonäitlejad on alati ilusad, suurte rindadega ja väga avatud, aga päris naised sellised pole. Sellise vale kujutluspildi saamine muudab tema jaoks suhtes rahulolu tundmise keeruliseks.

Jorma tahaks sõltuvusest ise vabaneda ja arsti abi ei soovi.

Jorm saates osalemine on tingitud sellest, et ta tahaks, et inimesed teaksid, et selline probleem on olemas, ja teised mehed, kellel sarnane probleem on, peaksid mõtlema, kui tõsise sõltuvusega on tegelikult tegu.