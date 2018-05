Donald Trumpi järjekordne Twitteri prohmakas: president kirjutas väga tähtsa nime valesti

See ei ole kellegi jaoks suur üllatus, et Donald Trumpi ja tema abikaasa Melania suhted on pärast mehe presidendiks saamist käärima läinud, aga kõigele vaatamata püsib paar koos. Aga naise nime võiks sellele vaatamata õigesti kirjutada.

TMZ vahendas, et Donaldil oli hea meel, et esileediga on kõik korras ja et ta on tagasi Valges Majas. Kuid abikaasa eesnime kirjutamine oli USA presideni jaoks juba liiga suur väljakutse, sest Melania asemel kutsus ta naise Melanie'iks.