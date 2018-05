Märt Avandi Jaak Joala rollist: on oht, et ma ei pruugi hakkama saada

«Kui tehti ettepanek hakata mängima Joalat, siis ma olin lihtsalt uhke esimese hooga,»tõdes Märt Avandi ja lisas, et samas tõmbas natukene seest õõnsaks ka. «Mulle meeldivad sellised olukorrad, kus on oht, et ma ei pruugi hakkama saada, see mind innustabki.»

Ühtlasi tõi Avandi välja, et tema roll on kirjutatud sellisena, et sellel on konkreetne algus, keskpaik ja lõpp. «Selle üle on mul väga hea meel, sest ma saan teha rolli, kõik on minu kätes,» sõnas ta ja nentis, et «Unustuse jõel» on selline lugu, millel on juba pühaduse aura ümber, vahendas MENU.