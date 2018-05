Urmas Sõõruma avas täna võimsa šamaanirituaaliga oma uue uue seminarikeskuse nimega «Bagua». Keskus ei ole loodud vaid hingerahu otsijatele vaid kõikidele huvilistele.

«Kõik, mis elus toimub on loomulik, seega võib siin kõike toimuda, aga me ei poolda inimeste käitumis, mis nende keha rikub,» täpsustab Sõõrumaa. Pärus noorte läbusi peremees sel siiski ei luba. «Padujoomisi me siin näha ei tahaks,» täpsustab valgusatud ärimees

Täpset «Bagua» üürihinda hinda Sõõrumaa veel ei nimeta. Ning lisateenustana šamaanirituaale ega massaaži ei pakuta. «Kui ühes minu metsaaluse majas hakkas elama šamaan, kes kutsuks igal hommikul taevavaime trummiga kohale, oleks see võimas» naljatleb Sõõrumaa.

Kogu see esoteeriline maailm ja teismoodi mõtlemine on muutnud ka ärimehe lähi ringkonda «Suhtlusringkond vaikselt muutub,» tunnistab mees. «Aina enam võõrastav on viibida seltskonnas, kus juuakse ja suitsetatakse»

Muuseas tunnistab Sõõrumaa, et tema naine tema esoteerika-vaimustust ei jaga, aga lapsed osalevad rohkem. «Eks igal üle on oma unikaalne tee,» jääb Sõõrumaa rahulikuks.

Uurisime siiski Sõrrumaalt ka Igor Mangi juhtumit. Sõõruma ei kiirusta tähetarga tegemisi hukka mõistma. «See, et Mangile naised meeldivad ei ole mingi saladus,» teatab ärimees. «Ma olen isegi aru saanud, et talle väga meeldivad naised ja ta käitub nendega familiaarselt, kuid ma ei usu et seal rohkemat taga on,» leiab Sõõrumaa ega oskagi oma sõnul seda teemat rohkem kommenteerida.

Lõpuks andis ärimees Elu24 nõuandeid kuidas saavutada hingerahu ning saada õnnelikuks:

1. Esiteks loeb hing ja kvaliteetne hingamine,

2. Vesi on hästi tähtis, oluline on muuta keha ja keskkond aluselisemaks,

3 . Puhas söök on oluline, mineraalid on elulise tähtsusega. «Minu suur õpetaja Rein Weber on öelnud, et inimene sureb muidu nälga,» seletab Sõõrumaa

4. Hinge peab hoidma

5. Meelejõud teeb imesid, «Õppigem mediteerima ja oma meeli kontrollima!» kutsub Sõõrumaa kõiki üles.

6. Jooga on ülitähtis.

«Mingil hetkel elus oled sa lõpuks ikkagi üksi. Siis on hea kui oskad keskenduda oma südamele ja oma energiat mujale juhtida,» seletab ärimees elu paradoksi.«Ärge otsige vigu ega abi väljaspoolt vaid enda seest,» lõpetab Urmas Sõõrumaa intervjuu mõtlemapaneva noodiga.