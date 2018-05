Vaata, kuidas Urmas Sõõrumaa huvilistega universaalse armastuse energiat naudib

Urmas Sõõrumaa kutsus kõiki huvilisi plätusid ja jalanõusid uksetaha jätma, et talle kuuluvasse privaatsesse Adila puhkekeskusesse pühitsustrituaalile tulla. Positiivsete võngete ja šamaanirituaaliga avati äsja valminud kaheksatahuline klaaskupliga seminarihoone, millel nimeks «Bagua». Kogu sündmus oli alkoholivaba ning Sõõrumaa kutsus üles ka suitsetajaid endale tubakavaba õhut kinkima.

Bagua on võimas maagilise geomeetriaga sümbol mille algupärased juured ulatuvad Mongoolia-Siberi šamaanideni. Taoistid usuvad, et selles kujundis sisaldub kogu Universium. Bagua on head energiat toov vorm mis aitab ellu viia meie elu eesmärke ja suuri plaane. Koha peremees, Urmas Sõõrumaa, soovib selles «Universiaalse Armastuse» energiaga ruumis üheskoos tähistada Elu ennast ja kogeda meie olemasolu täispotensiaali.