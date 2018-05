Mihkel Raud saatnud edust: ei usu, et sellel oleks olnud erilist rolli, kes minu vanemad olid

«Ei usu ja oska öelda, et sellel oleks olnud mingit erilist rolli, kes minu vanemad olid,» nentides siiski, et täiesti kindel ei saa ju kunagi olla. «Üldiselt tahaksin väga loota, et lapsi valiti sellesse filmi selle järgi kuidas nad ekraanil potentsiaalselt mõjuda võiksid, mitte selle järgi kes oleks olid nende vanemad. Selle loogika järgi, oleks pidanud kõik need filminäitlejate seltskonnad koosnema kompartei kõrgete tegelaste maimukestest, aga neid ei olnud seal minu mäletamist mööda küll ühtegi.»