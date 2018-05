Oh, iroonia! «Patuste sõber» Justin Bieber käis kirikus

Kanadast pärit muusik, kelle tähelend algas kord Youtube'i keskkonnast, on saavutanud oma edukuse väga noores eas. Bieber oli vaid 15-aastane, kui tema esimene album «My World» välja tuli.

Viimasel ajal on Bieber'ile osaks saanud suur tähelepanu Selena Gomez'i tõttu, kellega pidevalt kokku-lahku minnakse. Hetkel on paar taas lahus ning Selena lähikondlaste sõnul on naisterahvas sel korral elus täiesti edasi liikunud.