Suhtesahinad: Mirjam Väljaotsa kallim on Unistuste Roberto?

2016. aasta detsembris sattus Mirjam süüdistustekeerisesse, et on oma sõbranna Heti Tulve ja tema abikaasa Indrek Rohumaa lahkumineku põhjuseks. Nüüdseks on läbi saanud nii väidetav romanss, kui sõprus Hetiga ja naine teeb karjääri ning kasvatab väikest poega Augustit.

Poja isaga abiellus ta 2014. aastal ning pidas Tiina Talumehe disainitud pulmakleiti kandes maha pulmad, millest alati unistanud oli. Kahjuks sai armastus otsa ning erinevatel põhjustel otsustati minna oma teed. Paari omavaheline läbisaamine ei ole hetkel aga kõige sõbralikum. Kohtu kaudu lahendatakse lahutust ja poja hooldusõiguse jagamist.

Igal juhul pole piltilusa noore naise elu olnud sugugi roosiline ja muretu. Südamevalu ja raskusi omajagu. Võib-olla on just sellel põhjusel Mirjam Roberto De Silvestri näol mõttekaaslase leidnud? Roberto, kes püüdis leida kaaslast telesaatest «Unistuste printsess», on elanud üle mitmeid lahkuminekuid ja murtud südameid. Hiljem on Roberto öelnud, et saatesse läks tegelikult hoopis selleks, et näidata kui väärtuslikud on Eesti naised.

Mirjam Väljaots ja Roberto De Silvestri 2018. aasta Cannes-i filmifestivalil. FOTO: Erakogu

Eelmise aasta suvel lõppes Roberto ja eestlannast kallima Ulrica Steeni kooselu ja naine kolis dramaatiliselt ühisest kodust välja. Ka siis sosistati, et lahkuminekuga on seotud Mirjam, kes väidetavalt Ulrica asemel end sisse seadis. Elu24 pöördus lisakommentaaride saamiseks Mirjami ning Roberto poole. Roberto on hetkel jäänud tabamatuks kuid Mirjam on meile öelnud järgmist:

«Ma ei ole kunagi Roberto de Silvestri korterisse kolinud ja mina ei ole põhjuseks miks Roberto ja Ulrica lahku läksid. Roberto on minu sõber olnud 12 aastat. Külastasin Monacos oma häid sõpru, samuti võtsin osa Cannes Film Festivalist. Kohtasin ka Robertot festivalil ning viibisime samas seltskonnas. Muljed on ülevad. Vihjete saatja on mulle teada. Tegemist on kibestunud inimesega, kes ei ole suutnud oma eluga edasi minna.»