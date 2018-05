Elu24 kuulutab välja iluduskonkursi Miss Toompea 2018, et riigikogus ja valitsuses midagi ei närbuks. Kandidaadid oli kõik väga tublid ja on mõistetav, et žüriil oli neid raske pingeritta järjestada. Tüdrukutel jäi vähe aega ootamatu olukorraga kohaneda ja oma etüüde harjutada. Eks see tekitas neis veidi ülearust lavakrampi.