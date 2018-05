Põnev! Vaata, kes prints Harry eksidest said pulmakutse ja kes ei saanud

Kuningliku pulmani on jäänud vaid 3 päeva! Viskame pilgu peale, millised printsi eksid on saanud pulmakutse ning milliseid neidusid pulmapäeval näha ei ole:

Usutakse, et 31-aastane lauljatar Ellie Goulding ning prints Harry deitisid 2016. aastal. Paarike, kes kohtus prints Williami pulmades 2011. aastal olevat omal ajal vahetanud flirtivaid sõnumeid ning neid on ka koos nähtud üksteise seltskonda nautimas.

The Sun'i sõnul olevat toona üks prints Harry lähikondlane tunnistanud, et harry olevat tunnistanud, et on kuulsast lauljatarist sissevõetud.