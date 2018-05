Video: Birgit Sarrap esitas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

Birgit Sarrap kinnitas «Ringvaates», et kui ta vaatas Eurovisiooni finaali ja kuulis Netta lugu «Toy», siis ta lootis, et see lugu ei võidaks ning ta ei peaks seda esitama. «Aga küllap oli mul sellist väljakutset vaja,» sõnas ta ja nentis, et algul see lugu talle üldse ei meeldinud.