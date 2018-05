Arvamus: Iisraeli võit oli võit muusika üle

Iisraeli võit oli ettearvatav, aga kindlasti pettumustvalmistav. Minu lemmik oli Austria, mis oli üllatavalt hea ja võimas esitlus. Siiras, tugev ja pisaraid tekitav. Iisrael oli lihtsalt lollus ruudus. Isegi kuubis. Cesar Sampson sai maha võimsa esitlusega ja tema kolmas koht oli enam kui teenitud. Kui ta võitis žürii häältega, siis ma olin nii õnnelik. Aga kui ta kaotas rahvahääletusega, kaotas selle Iisraelile, siis ma tundsin tohutult suurt pettumust. Ma ei rääkinud viis minutit mitte sõnagi, aga siis kui suu avasin, siis ma kritiseerisin kollektiivselt kõiki neid inimesi, kes andsid Iisraelile hääle. Rumalad. Austria vääris võitu ja see oli esimest korda, kui ma avasin enda külma ja kalgi südame ning lasin selle laulu siiruse sisse. Aga ma pidin pettuma. Aga pole viga. Saan üle (loe: ei saa).

Kõige suurem löök aga tabas mind siis, kui ma nägin, et minu ülemus oli Facebookis kommenteerinud minu postitust. Ma olin sel päeval jaganud YouTube’i videot Cesar Sampsoni laulust ja ütlesin ausalt, et kuigi see ei võida, siis see on minu lemmik. Minu ülemus, kes oli Portugalis kohapeal, kirjutas minu postituse juurde (ma loodan, et ta ei pahanda, et ma teda tsiteerin): „Temaga on see lugu, et sinisel vaibal ei soovinud suht keegi temaga intervjuud teha. Ja siis ta tuli kurvalt mu juurde ja tegi vähemalt selfi. Kirjutan ja nõuan selle välja.“ Kui ma seda lugesin, siis tabas mind raev. Siin maailmas on kaks asja, mida ma ei salli: loomade piinamine ja mustanahaliste alavääristamine. Muud on suva, aga neid kahte asja ma ei salli. Ja kui ma seda lugesin, siis tulid mul pisarad silma. Ma oleksin tahtnud Portugali poole joosta ja ise Cesariga mõned intervjuud teha. Uskumatu suhtumine Euroopa edumeelsete ajakirjanike poolt, kes tahavad näidata, et Donald Trump on kloun ja Kim Yeong-Un loll. Eurooplased ise samasugused lambad. Mul oli sel hetkel häbi olla eurooplane.

Täna (13.05) lisas õli tulle ka uudis, kui ma kuulsin, et Iisraeli esindaja lükkas mustanahalise Cesar Sampsoni Nettast eemale, kui Austria laulja tuli naist võidu puhul õnnitlema. Palju õnne, Euroopa, see on sinu selle aasta võitja. Ma loodan, et sa oled õnnelik, sest keegi eestlastest ei ole. Jah, ma üldistan ja eeldan, aga just nii ma tahan mõelda. Ma tahan mõelda, et Eesti on ainuke riik Euroopas, kes teeb vahet solgil ja sellel, mis on aus ja siiras. Netta võis ju arvata, et ta esindab teatud vähemust, kes enda eest ei seisa, aga praegusel juhul on temavastane viha suur. Sama suur kui ebaõiglus, mida Cesar Sampson tundis. Priit Pullerits küll sama ei arva, aga see selleks. Mulle laul meeldis ja mulle sellest piisab.