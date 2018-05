Nostalgialaks: läbiaegade parimad teleseriaalide tunnusmuusikad

1980ndad ja 1990ndad olid aeg, mil teleseriaalide tegijad said vabalt luua just nii pika alguse kui nad soovisid. Siis ei olnud neil reklaamide osas piiranguid ja 24 tunnist eetriaega pidi millegagi täitma. Aga häid ja meeldejäävaid muusikapalu on olnud ka hiljem.