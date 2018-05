Venemaa jäi esimest korda Eurovisooni finaalist välja

Julia Samoylova pidi juba eelmisel aastal Venemaad esindama, aga Ukraina ja Venemaa konflikti tõttu naine riiki sisenemise luba ei saanud ning Venemaa ei osalenud Eurovisoonil üldse.

Julia Samoylova FOTO: AFP / Scanpix

Portugal aga oli nõus Venemaad esinema laskma ja taaskord valiti riiki esindama Julia Samoylova. Aga vaatamata kõigele, mis Venemaad ja Julia Samoylovat ennast puudutas, venelanna oma lauluga «I Won't Break» finaali ei saanud.

Eesti rahvas oli uudist kuuldes väga rõõmus ja arvas, et Venemaa väljajäämise põhjus võib olla poliitiline, seotud laulu või isegi laulja endaga.

«See kõik oli kole, nii vaadata kui kuulata.»

«Seekord sülitas Euroopa järjekordselt vene avarasse hinge. Nuuks!»

«Venemaa poleks mitte kuidagi finaali saanud, see lugu on kõikides ennustus- ja hääletustabelites viimaste hulgas. Mõttetu lugu, õudne hääldus (laulja ei oska ju inglise keeltki), Eesti laulukujunduse ahvimine seal kalju otsas kükitamisega ja värviprojektsiooniga. Laulda tegelikult ei oska, taustalauljad ju laulsid tema eest. Väga rahul, et see tobe kompott kuhugi ei jõudnud, ja aitab selle invaliidi väntsutamisest juba. Ma oleksin Eurovisioniga nüüd lõplikult rahul, kui see Iisraeli jõledus ei võidaks.»

«Selles ei ole mitte midagi poliitilist. Ei saa olla. Ise lehest lugesin. Ei mingit poliitikat eurovisioonil.»

«Kuulake ja saate aru, et kõrgeid selgeid noote laulavad ainult tausta lauljad. Solist ise ei vedanud kuidagi välja.»

«Venemaa enda saitidel tehakse nende laulja maatasa. Parim komm on, et kes kurat on talle pähe pannud mõtte, et ta on laulja. Paljud laulavad köögis ka sama moodi. Häbi! Sellist oigamist laulmiseks nimetada!»

«Ta (Julia) ainult rääkis, taustalauljad peaaegu karjusid, et natukenegi laulu moodi oleks, inglise keel oli ka selline, et ta ei valda seda, olematu sonimine»

«Ühes kohas näitas suures plaanis näopilti, kus suu sõnadega kokku ei läinud.»

«Taustalauljad minu meelest ainult häält tegidki.»

«Ei läinud peale ka invaliidsus - see oli väga nõme käik Venemaa poolt, see jonni ajamine ja sama inimese saatmine, kes poliitilistel põhjustel ukrainlastelt esinemisluba ei saanud. Isegi juutuubi videote all venelased ise kiruvad seda lugu - huvitav, kuidas see üldse Eurovisioonile pääses?«