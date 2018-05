Chris Brown'i majas toimunud seksipeol vägistati naine: muusiku vastu alustati kohtuasi

Sinna jõudes võeti ohvri sõnul temalt telefon ära, sest Brown ei soovinud stuudiosse telefone. Kui naine avaldas soovi lahkuda, ei tagastatud talle ta mobiili. Naine oli sunnitud minema Brown'i majja, lubadusel, et saab siis oma telefoni tagasi.

Ohvri sõnul oli Brown'i majas rohkelt alkoholi ning narkootikume nagu näiteks kokaiin, marihuaana ja MDMA. Lisaks andis Brown kõikidele naissoost külalistele veel ühe valge tableti ning juhendas, et neid tuleb võtta selleks, et kõigil oleks «lõbus».

Kohtuasja kohaselt olid Brown'i ja Grissomi majas mitmesugused relvad ning ohvri sõnul kartis ta majas olles, et õhkkond võib minna agressiivseks.

Ühtlasi on hagis kirjas, et ohvri ema, kellega naine on väga lähedane, ei saanud temaga pikka aega kontakti, mistõttu hakkas ta muretsema. Ohvri ema kasutas oma telefonis olevat rakendust, mille abil sai kindlaks teha, kus tütar asus. Ta saatis politsei ka Brown'i majja, ent politsei saabudes ei olnud Brown nõus majaväravaid avama ega lubanud oma maaomandile siseneda.