Eurovisiooni esimene poolfinaal pööras ennustustabeli pahupidi: Elina koht langes ning Iisrael ei ole enam favoriit

Netta from Israel, Eleni Foureira Eurovisiooni laval peale esimest poolfinaali

Eile õhtul toimus 63. Eurovisiooni esimene poolfinaal ning nüüdseks on selgunud need 10 riiki, kes end finaali laulsid. Ometigi on eilsed esinemised toonud kaasa üllatavad muutused ametlikus ennustustabelis.