Miks saatis Katy Perry Taylor Swiftile oliivioksa?

Naistevaheline tüli sai alguse arusaamatusest taustatantsijatega. Ajal kui Katy ei olnud aktiivselt tuuritamas palusid mõned taustatantsijad võimalust minna koos Taylor Swiftiga tuurile esinema. Naine ei näinud selles takistust kuid ütles, et tantsijad peaksid oma lepingutesse lisama 30-päevase etteütlemisega lahkumise klausli, juhuks kui nad soovivad Katyga esinemistest osa võtta.

Kui lõpuks tuli kätte aeg, mil Katyl taas tantsijaid vaja oli, saatis ta neile ennetava sõnumi, et peagi on võimalik temaga liituda kui selleks soovi on. Tantsijad läksid Taylor Swifti tiimiga rääkima, mille tulemusel nad vallandati.