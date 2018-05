Elevus kasvab: Elina Nechayeva tõusis Eurovisiooni ennustustabelis teisele kohale!

Peale Eesti Laulu oli Nechayeva pikka aega Eurovisiooni ennustustabelis favoriit, ent langes vahepeal kuuendale kohale. Pärast esimest lavaproovi Lissabonis tõusis Nechayeva neljandale kohale ning nüüd, pärast teist proovi on «La forza» teisel kohal.

Eesti järel on koheselt Norra oma eurolooga «That's How You Write A Song», mida esitab Alexander Rybak ning Küpros looga «Fuego», mida esitab Eleni Foureira.