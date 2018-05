ELU24 Lissabonis! Elina Nechayeva: minu kallim on mulle suureks toeks

«Tesla organiseerisid siiski korraldajad, mitte mu kallim, kuigi David on mulle siin suureks toeks,» rääkis sinisel vaibal säranud Elina Elu24le antud kiirintervjuus.



Oma laulu harjutab ta iga päev. «Samas hotellis elavad kuulevad seda ilmselt kogu aeg,» avaldab laulja.



Väga finaali sooviv Elina hoiab ise pöialt: «Balti riikidele muidugi, aga ka Taani ja Gruusia laulud on ilusad, ilusad vokaalid,» rääkis Elina antud intervjuus ja lisas, et «La forza» on hästi vastu võetud ning see on hinge puudutav olnud.