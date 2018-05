Meghan Markle'i poolvend palub pulmade ärajätmist: jäta Meghan maha enne kui on liiga hilja

«Mida lähemale teie kuninglikele pulmadele aeg liigub, seda enam on selge, et tegu on kuninglike pulmade ajaloo suurima veaga,» hoiatab Thomas juunior kirjas. «Meghan Markle ei ole teile ilmselgelt õige naine. Ta on pinnapealne, rikutud ja ennastimetlev inimene, kes naeruvääristab nii sind kui su perekonna pärandit.»

«Rääkimata sellest, et ta kutsub pereliikmete asemel pulma täiesti võõrad inimesed. Kes see nii teeb? Teie ja teie kuninglik perekond peaksite sellele libamuinasjutule lõpu tegema enne kui on liiga hilja. Lisaks võiks ju arvata, et kuninglik pulm toob võõrandunud perekonna taas kokku, aga paistab, et me oleme Megile siiski vaid «kauged sugulased»,» kirjutas mees lõpetuseks.