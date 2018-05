Getter meenutab Eurovisiooni eel enda esinemist

Uskumatu mõelda, et seitse aastat tagasi oli mul au esindada Eestit Eurovisioonil! Aeg ikka lendab meeletu kiirusega! Olen seal saadud kogemuste üle tohutult tänulik ja kindlasti ka inimestele, kes olid kõik see aeg minu kõrval ja elasid igal sammul kaasa! Homme hommikul olen külas Anul, kus vestlemegi Eurovisioonist, uuest loost, unistusest, millest olen unistanud pea seitse aastat ja paljudel teistel teemadel veel!🕊 . Armastust, Teie Getter. #dreamsdocometrue #believeinyourdreams #dowhatyoulove #dream #love #beyou #loveyourself #eurovision #rockefellerstreet #sevenyearsago #grateful

A post shared by G E T T E R (@gettermusic) on May 5, 2018 at 1:16pm PDT