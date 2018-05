DJ Khaled leiab, et naised peaksid mehi ülistama ning keeldub oma naisele oraalseksi pakkumast

Intervjuus ütles mees, et naise töö on «ülistada meest - kuningat.» Oma «kuninganna» ülistamiseks peab mees piisavaks, kui naiselt küsida: Kuidas sulle toit maitses? Kuidas sulle meeldib maja milles elad? Kas sulle meeldivad riided, mida sulle ostan?

Lisaks avaldas mees intervjuus, et ei paku oma naisele kunagi naudinguid oraalseksi abil. Samas kui naine otsustaks võtta sama seisukoha ei ole see sugugi aktsepteeritav: «Peate aru saama, et ma olen «don». Kuningas. Meestele kehtivad teised reeglid. Võib olla on asju, mida naised teha ei taha, aga need tuleb ära teha. Aga mina ei saa teha seda, mida te tahate, et teeksin. Ma lihtsalt ei saa.»